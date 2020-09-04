Детеныш кошачьего лемура родился в Московском зоопарке

Ему придумали кличку Вжик - за непоседливость

В Московском зоопарке в уличном вольере теперь можно увидеть детеныша кошачьего лемура. В дикой природе эти краснокнижные животные встречаются только на острове Мадагаскар.

Лемур появился на свет еще в июне. И оказался таким непоседой, что ему даже дали говорящую кличку - Вжик. Уследить за юным детенышем не могут даже родители. Поэтому мама Мирра и папа Фунтик вынуждены подменять друг друга, если кому-то нужно отлучиться. Лемур любит прыгать по деревьям и ко всем приставать. Пока он питается материнским молоком, но уже не прочь стащить у взрослых лакомства.

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