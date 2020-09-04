Пугачева призналась Буйнову в любви

Она показала, как он играет на пианино

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото, где она позирует в объятиях артиста Александра Буйнова.

"Мой старый друг и соратник, Саша Буйнов, всегда в отличной форме. Люблю тебя", - написала 71-летняя Примадонна.

Она также выложила видео, на котором Буйнов самозабвенно играет на цифровом пианино.

Вместе с другими знаменитостями Буйнов пришел в гости к Пугачевой и Максиму Галкину. Друзья накрыли стол во дворе замка и вынесли на свежий воздух музыкальный инструмент.

"Буйнов + Музыка = Жизнь", - прокомментировала этот ролик Пугачева, которая, кстати, тоже немного поиграла для друзей. Видео с ее импровизацией опубликовал у себя на страничке Галкин.

Напомним, что в конце июля Александр Буйнов перенес операцию и сильно похудел. Судя по намекам артиста, ему удалили желчный пузырь или аппендицит. "После операции стал добрее потому что... полстраны живет без этого", - сказал он.

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