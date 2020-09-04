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Песков: белорусская разведка передала ФСБ материалы по делу Навального

14:03
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Спецслужба доложит о них президенту Путину

Белорусская разведка передала Федеральной службе безопасности России материалы, доказывающие фальсификацию данных об отравлении блогера Алексея Навального. Документы анализируются спецслужбами, о них будет доложено Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Навальный находится в стабильном состоянии

"Они же вчера были переданы… Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом", - сказал Песков журналистам.

Комментировать само заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Варшава и Берлин сфальсифицировали данные об отравлении Навального, Песков отказался. Представитель Кремля сослался на то, что не знаком с информацией.

Журналисты напомнили Пескову о заявлении главы Службы внешней разведки. Сергей Нарышкин накануне отметил: раз Лукашенко выступает с подобными обвинениями в адрес Запада, значит, располагает достаточными основаниями. Однако Песков призвал представителей СМИ быть точными и не передергивать факты – представитель Кремля подчеркнул, что Нарышкин лишь не исключил возможность фальсификации данных западными странами.

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