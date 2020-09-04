Фальков: решение о въезде иностранных студентов до сих пор не принято

Не все вузы сейчас способны принять студентов из закрытых стран

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в настоящее время не все вузы страны готовы допустить к занятиям студентов из других стран в свете пандемии коронавирусной инфекции.

"Решение о въезде иностранных студентов из закрытых стран - это решение достаточно непростое, его нужно принимать взвешенно, с опорой на мнение специалистов. До сих пор решение не принято", - отметил глава Минобрнауки.

Он подчеркнул, что двухнедельная изоляция иностранных студентов означает одномоментное закрытие части общежитий на карантин, к чему готовы далеко не все учебные заведения в стране, передает ТАСС.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 26,2 миллиона человек, 867 тысяч из них скончались.

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