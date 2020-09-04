ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фальков: решение о въезде иностранных студентов до сих пор не принято

13:55
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Не все вузы сейчас способны принять студентов из закрытых стран

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в настоящее время не все вузы страны готовы допустить к занятиям студентов из других стран в свете пандемии коронавирусной инфекции.
Онищенко рассказал, чем России грозит открытие границ с Белоруссией

"Решение о въезде иностранных студентов из закрытых стран - это решение достаточно непростое, его нужно принимать взвешенно, с опорой на мнение специалистов. До сих пор решение не принято", - отметил глава Минобрнауки.

Он подчеркнул, что двухнедельная изоляция иностранных студентов означает одномоментное закрытие части общежитий на карантин, к чему готовы далеко не все учебные заведения в стране, передает ТАСС.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 26,2 миллиона человек, 867 тысяч из них скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Измерение температуры у студентов
Измерение температуры у студентов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.