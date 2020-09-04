Депутат Мосгордумы Мария Киселева рассказала о расширении системы городского велопроката

Для столичных велосипедистов создадут более благоприятные условия

Московским велолюбителям станет еще комфортнее передвигаться по столице – сеть городского велопроката расширят на все районы столицы. Об этом рассказала депутат Мосгордумы и олимпийская чемпионка Мария Киселева.

Ежегодно московский велопарк будут пополнять на тысячу велосипедов, а велостанции откроют в каждом районе столицы. Также на центральных улицах города появились временные велодорожки. Эксперимент по развитию велоинфраструктуры закончится в начале ноября, и если его итоги окажутся успешными, то в следующем году центр Москвы оборудуют специальными полосами для движения на велосипедах.

Многие жители столицы отказываются от приобретения этого вида транспорта из-за того, что его негде хранить, отметила Киселева. Городской велопрокат поможет решить эту проблему. "Городской велопрокат сегодня становится единой сетью: в идеале москвич вообще не должен задумываться, будет ли стоянка на его пути, потому что они будут буквально на каждом шагу", - отметила депутат.

Она посоветовала московским велосипедистам помнить правила дорожного движения и носить шлемы, передает АиФ.

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