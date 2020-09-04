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Сергей Шойгу сделал прививку от COVID-19

14:49
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Министр рассказал о самочувствии

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу опробовал на себе отечественную вакцину от коронавирусной инфекции, сообщили в МО России.

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В пятницу, 4 сентября, в подмосковный "Парк Патриот" прибыли главы оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии, где им презентовали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

"Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении ведомства.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 26,2 миллиона человек, 867 тысяч из них скончались.

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