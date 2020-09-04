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Актера из "Санта-Барбары" нашли мертвым

14:50
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Ему был 61 год

Актер Питер Ликасси скончался в США. Его не стало 27 августа, но широкая публика узнала об этом только сейчас. 
Актер из фильма "Три толстяка" умер при странных обстоятельствах

Друг и коллега покойного Майкл Сигел рассказал, что последние годы Ликасси вел уединенный образ жизни. По его словам, актер покончил с собой. 

Сигел сказал, что Питер Ликасси был замечательным актером, гениальным комиком, добрым и щедрым человеком, который при необходимости умел отстаивать свое мнение.

"Он был перфекционистом, и временами с этим было трудно мириться. Но он был честным, надежным и заботливым", - написал Майкл Сигел в Facebook.  

Питер Ликасси известен по съемкам в фильме "Клоуны-убийцы из космоса" и сериале "Санта-Барбара".

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