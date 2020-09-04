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В столичные клиники начала поступать первая партия вакцины от COVID-19

15:01
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Когда начнется массовая вакцинация?

В пятницу в столичные поликлиники и больницы начала поступать первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V". Уже в субботу в Москве начнется массовая вакцинация от COVID-19 в рамках третьего этапа исследований.

В конце августа Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в дополнительных исследованиях вакцины. Полгода после прививки добровольцы будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Некоторые участники получат электронные браслеты для измерения давления и температуры.

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