Стопроцентная эффективность: журнал The Lancet об испытаниях вакцины "Спутник V"

Издание опубликовало результаты испытаний препарата

Итоги двух этапов испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовал авторитетный международный научный журнал The Lancet. Эксперты отмечают, что на трансгенных мышах препарат показал 100% эффективность.

"В сентябре для публикации будет представлено полное исследование вакцины на животных — на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, — в которых вакцина показала 100% защитную эффективность (результаты на приматах и сирийских хомяках получены до проведения клинических исследований)", — уточняется в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций, при содействии которого Центром Гамалеи был разработан "Спутник V".

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная специалистами Центра имени Гамалеи "Спутник V" была зарегистрирован Минздравом в августе. Заявки на приобретение препарата уже поступили более чем из 20 стран.

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