Депутат МГД Татьяна Батышева: Сегодня в Москве работают 42 бригады службы мобильной реабилитации

До конца года они смогут помочь более чем 2 тыс. москвичам

Депутат Мосгордумы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева сообщила, что в столице работают 42 бригады службы мобильной реабилитации. Медики помогают как взрослым людям с инвалидностью, так и младенцам.

"Работа ведется во всех административных округах города. Благодаря мобильным бригадам необходимые услуги пациенты могут получить не только в стационаре. До конца 2020 года силами мобильных бригад специалисты смогут помочь более чем 2 тыс. москвичам. Это очень достойная перспектива", - сказала Татьяна Батышева агентству "Москва".

По ее словам, бригады мобильной реабилитации повышают эффективность заботы об инвалидах.

Батышева напомнила, что недавно в Москве состоялся международный междисциплинарный конгресс "Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации". Его участники обсуждали новые технологии в работе с пациентами, в том числе с маленькими.

"Во время карантина мы использовали дистанционные практики, и это было удачно - во многих случаях пациенту нужно только дать рекомендации и скорректировать программу, это можно сделать дистанционно. Но, безусловно, очный формат реабилитационной помощи всегда останется основным", - отметила депутат Мосгордумы.

Благодаря тем мерам, которые сегодня реализует Москва, программы реабилитации инвалидов выйдут на качественно иной уровень, уверена Татьяна Батышева.

"У нас есть опыт создания информационных платформ, где мы проводим индивидуальные и групповые онлайн-занятия. Опыт работы весной 2020 года показал, что даже в условиях изоляции можно справляться с серьезными вызовами, ведь реабилитация - это комплексный процесс, который нельзя ставить на паузу", - отметила Батышева.

По ее мнению, в текущем году перед реабилитологами стоит сложная задача - организовать помощь людям, которые победили коронавирус и сейчас справляются с последствиями болезни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"