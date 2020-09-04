Депутат Мосгордумы Семенников рассказал о борьбе с нелегальными прогулками по крышам

Нарушение запрета чревато трагедией

Выход на крыши зданий в Москве обычным гражданам для прогулки запрещен. Нарушение запрета чревато трагедией – подобной той, которая произошла на юго-западе столицы. Депутат Мосгордумы Александр Семенников прокомментировал инцидент на юго-западе столицы, где подросток сорвался с крыши высотки и погиб.

Парламентарий отметил, что за ограничением свободного доступа на крыши следят управляющие компании. Однако из-за запрета проникновение на крышу стало видом экстремального спорта и модным развлечением.

Более того, через социальные сети предприимчивые молодые люди предлагают желающим нелегальные "экскурсии". При этом никаких гарантий безопасности организаторы таких прогулок, естественно, не дают, отметил депутат в интервью изданию "АиФ".

Семенников обратил внимание, что уже сейчас в столице появляются эксплуатируемые кровли со смотровыми площадками. Там можно гулять и наслаждаться видами совершенно безопасно. Однако пока их количество в Москве, к сожалению, невелико – так что опасность сохраняется.

С нелегальными прогулками по крышам борются как правоохранительные органы, так и органы опеки, напомнил парламентарий. Задержанных подростков опрашивают в отделах по делам несовершеннолетних, в случае рецидивов ставят на учет, оповещают родителей и школу.

Однако не менее важно, по словам Семенникова, содействие граждан, которые стали свидетелями выхода людей на крышу. Если житель Москвы видит на крыше людей без надлежащей защиты и не занятых работой, надо немедленно сообщать в полицию. Только так удастся избежать новых жертв, подчеркнул депутат.

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