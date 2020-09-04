Депутат МГД Кирилл Щитов: сеть 5G поможет реализовать в столице концепцию "умного города"

Новые технологии позволят улучшить рутинные процессы

Мобильная сеть 5G поможет развитию в Москве концепции "умного города", считает депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Он отметил, что в столице появляется всё больше "умных" перекрестков, которые оснащены системой видеокамер и датчиков, благодаря которым искусственный интеллект управляет светофорами.

"Москва продолжает совершенствовать систему организации дорожного движения. Уже к концу этого года число так называемых "умных" перекрестков в городе увеличится впятеро: если на начало года их было 100, то сейчас их число доводят до 500", - рассказал Щитов.

Новая технология позволяет освободить дорогу для общественного транспорта, но при этом плюсы есть для пешеходов и автомобилистов. "Интеллектуальные системы регулирования дорожного движения исключают бесполезное стояние на светофоре, если на пересекаемой улице нет других автомобилей, что часто случается, особенно в ночное время", - отметил парламентарий.

Депутат уверен, что развитие подобных технологий позволяет улучшить жизнь города, более точно прокладывать маршруты и оценивать загруженность дорог. Щитов выразил надежду, что "умные" перекрестки также помогут избавить Москву от пробок и ДТП, передает АГН "Москва".

Парламентарий отметил, что для бесперебойной работы подобным новшествам требуются надежные и скоростные беспроводные каналы связи. "Они уже создаются - это мобильные сети пятого поколения, инфраструктура которых сейчас устанавливается по всему городу. Способность передавать значительные потоки информации создает в Москве совершенно новую ситуацию: уже скоро высокоскоростная связь станет повсеместно доступной", - резюмировал он.

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