В Перми умер младенец, которому стало плохо в самолете

Девочку везли на лечение из Абакана в Москву

В Пермском аэропорту экстренно сел пассажирский самолет, летевший из Абакана в Москву.

Сообщается, что четырехмесячной девочке, которая летела с мамой и реаниматологом на лечение в столицу, стало плохо. Пилоты приняли решение посадить самолет.

Сев в воздушной гавани, медики приступили к реанимационным действиям, но спасти ребенка не удалось, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.

Как пишет агентство URA.RU, у малышки случился сердечный приступ. Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку.

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