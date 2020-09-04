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В Перми умер младенец, которому стало плохо в самолете

15:25
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Девочку везли на лечение из Абакана в Москву

В Пермском аэропорту экстренно сел пассажирский самолет, летевший из Абакана в Москву.

Сообщается, что четырехмесячной девочке, которая летела с мамой и реаниматологом на лечение в столицу, стало плохо. Пилоты приняли решение посадить самолет.

Сев в воздушной гавани, медики приступили к реанимационным действиям, но спасти ребенка не удалось, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.

Как пишет агентство URA.RU, у малышки случился сердечный приступ. Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку.  

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