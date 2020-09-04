Путин обсудил с членами Совбеза итоги переговоров Мишустина и Лукашенко

Среди других тем - подготовка поездки президента Белоруссии в Москву

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Разговор состоялся в режиме видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались итоги визита председателя правительства Михаила Мишустина в Минск и подготовка поездки президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.

Члены Совбеза также затронули вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

"Приглашённый на совещание Генеральный прокурор Игорь Краснов информировал его участников о мерах, принимаемых по защите прав и интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств. Состоялся обстоятельный обмен мнениями на эту тему", - отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Высокую российскую делегацию накануне принимали в Минске. Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию в сопровождении двух вице-премьеров и пяти министров.

По итогам переговоров с Александром Лукашенко, которые продолжались более трех часов, глава российского кабинета сообщил, что в обсуждении достигнут прогресс в создании Союзного государства с Белоруссией – это позволит убрать барьеры между двумя странами в области экономики.

Кроме этого, Москва и Минск договорились по вопросу оплаты нефти и газа. Россия также поставит в Белоруссию отечественную вакцину против коронавируса.

Подробнее о визите Мишустина в Минск смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"