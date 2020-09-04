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Большую часть россиян вакцинируют в течение года

15:39
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Препарат будет защищать от коронавируса более двух лет

Большинство россиян получат прививку от коронавируса в течение 7-12 месяцев.   
Российской вакциной от коронавируса заинтересовались 40 стран

Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Только после этого вероятен экспорт живой вакцины за рубеж. Пока что Россия предоставит только "рецепт" вакцины, ее производство может начаться в ноябре, отметили в РФПИ.

Гинцбург отметил, что вакцина крайне эффективна и будет защищать организм на протяжении двух лет и более.

"Тот иммунный ответ, который зафиксирован в настоящее время у добровольцев под действием данной вакцины, достаточен для противодействия любой заражающей дозе COVID-19, которую только можно вообразить", - сказал Гинцбург.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина названа "Спутник V", она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

27 августа глава государства сообщил, что к сентябрю в России появится второй препарат от коронавируса, над которым работают в НИИ "Вектор" в Новосибирске.

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