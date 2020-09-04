Большую часть россиян вакцинируют в течение года

Препарат будет защищать от коронавируса более двух лет
Большинство россиян получат прививку от коронавируса в течение 7-12 месяцев.
Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Только после этого вероятен экспорт живой вакцины за рубеж. Пока что Россия предоставит только "рецепт" вакцины, ее производство может начаться в ноябре, отметили в РФПИ.
Гинцбург отметил, что вакцина крайне эффективна и будет защищать организм на протяжении двух лет и более.
"Тот иммунный ответ, который зафиксирован в настоящее время у добровольцев под действием данной вакцины, достаточен для противодействия любой заражающей дозе COVID-19, которую только можно вообразить", - сказал Гинцбург.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина названа "Спутник V", она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
27 августа глава государства сообщил, что к сентябрю в России появится второй препарат от коронавируса, над которым работают в НИИ "Вектор" в Новосибирске.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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