Российской вакциной от коронавируса заинтересовались 40 стран

Поставки могут начаться уже в ноябре

Интерес к российской вакцине от COVID-19 проявили 40 стран мира. Поставки препарата "Спутник V" за рубеж могут начаться уже в ноябре. Однако вначале производственные мощности в России будут служить только российскому рынку, подчеркнул на онлайн-брифинге глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Главу фонда просили прокомментировать планы поставок российской вакцины в Бразилию, Египет, Индию, Узбекистан, Мексику, Аргентину, Израиль.

"Исходя из той потрясающей работы, которую ведет Институт имени Гамалеи, мы видим интерес уже даже не от 20-30, а от 40 стран, в том числе - к закупке данной вакцины. В том числе - от всех стран, которые вы сейчас перечислили", - заявил Дмитриев.

Он подчеркнул, что фонд сфокусирован на том, чтобы уже в ноябре этого года иметь возможность поставлять вакцину на зарубежные рынки. Препарат будет производиться за пределами России, экспортироваться будет не вакцина, а технология.

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