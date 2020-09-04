Цукерберг предупредил о возможных беспорядках после выборов президента

Он отметил, что сейчас народ Америки разобщен

Основатель Facebook Марк Цукерберг уверен, что в США после выборов президента могут начаться беспорядки. Самым опасным периодом предприниматель считает момент с окончания голосования и до объявления итоговых результатов.

"Мы можем не узнать итоговый результат в ночь выборов. Одна из тех вещей, которую нам и другим медиа пора начать делать - готовить население к тому, что нет ничего незаконного в том, что в этих выборах подсчет голосов займет несколько дней или недель", - сказал Цукерберг.

Он заявил, что начинать готовиться к грядущим народным волнениям нужно уже сейчас, передает Axios. По его словам, власти страны и сами жители должны сделать все возможное, чтобы снизить риск начала беспорядков.

Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. Основными претендентами на пост президента США считаются нынешний американский лидер Дональд Трамп и его противник от демократической партии Джо Байден.

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