ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цукерберг предупредил о возможных беспорядках после выборов президента

15:55
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Он отметил, что сейчас народ Америки разобщен

Основатель Facebook Марк Цукерберг уверен, что в США после выборов президента могут начаться беспорядки. Самым опасным периодом предприниматель считает момент с окончания голосования и до объявления итоговых результатов.

В США отстранили от работы 7 полицейских после гибели афроамериканца
В Вашингтоне полицейские в перестрелке убили афроамериканца

"Мы можем не узнать итоговый результат в ночь выборов. Одна из тех вещей, которую нам и другим медиа пора начать делать - готовить население к тому, что нет ничего незаконного в том, что в этих выборах подсчет голосов займет несколько дней или недель", - сказал Цукерберг.

Он заявил, что начинать готовиться к грядущим народным волнениям нужно уже сейчас, передает Axios. По его словам, власти страны и сами жители должны сделать все возможное, чтобы снизить риск начала беспорядков.

Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. Основными претендентами на пост президента США считаются нынешний американский лидер Дональд Трамп и его противник от демократической партии Джо Байден.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Протесты в США
Протесты в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.