Как уберечь детей от коронавируса

Маленькие пациенты тоже могут болеть COVID-19

Статистика показывает, что дети переносят коронавирус легче, чем взрослые. При этом инфекция может вызвать у ребенка серьезные осложнения. Как уберечь детей от COVID-19, рассказали врачи.

В первую очередь родители должны контролировать, чтобы дети соблюдали меры предосторожности: мыли руки, использовали средства индивидуальной защиты и антисептики, а также по возможности избегали многолюдных мест. Следует помнить, что в группу риска входят дети с хроническими заболеваниями, в том числе диабетом и ожирением.

Симптомами COVID-19 может стать повышение температуры, проблемы с дыханием и кашель, отсутствие вкуса и обоняния, передает "Вечерняя Москва". Врачи предупреждают, что даже если ребенок легко переносит коронавирус, его все равно нужно изолировать от общества на 14 дней.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 26,2 миллиона человек, 867 тысяч из них скончались.

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