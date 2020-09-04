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История с погибшим котом-библиотекарем получила неожиданную развязку

16:13
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Мужчина, которого подозревали в убийстве усатого, оказался невиновен

Кота-библиотекаря из Тверской области сбила машина.
В Тверской области официально трудоустроили кота

Ранее СМИ писали, что Степана убил местный житель, но это оказалось не так. Полицейские связались с местным жителем, которого сотрудники библиотеки заподозрили в убийстве кота. Он рассказал, что утром, выходя к своей машине, увидел тело мертвого рыжего кота. Мужчина убрал животное в пакет и отнес в сторону, чтобы его не раздавили другие автомобили.

Его слова подтвердила свидетельница, которая в этот момент тоже находилась на парковке и видела произошедшее. Кроме того, мужчина никак не мог убить кота, так как у него у самого есть несколько домашних животных – кошка, три котенка, а также другие питомцы, передает РИА Новости.

Кота Степана официально трудоустроили в Городенскую сельскую библиотеку Тверской области 1 марта. До этого он полгода проходил стажировку, а по истечению срока ему выдали настоящую трудовую книжку. Кота приняли на должность "SMM-мяунджера".

В конце августа рыжий сотрудник библиотеки пропал. Его коллеги начали волноваться, когда кот несколько дней пропустил работу, и разместили объявление о пропаже.

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