В Тбилиси прогремел взрыв у Филармонии. Один человек погиб

Территория оцеплена

В центре Тбилиси произошел взрыв. По данным Минздрава страны, один человек погиб, двое пострадали. Один из тех, кто получил ранения, находится в тяжелом состоянии.

Причина взрыва пока не установлена, передает Первый канал Общественного телевидения Грузии. Предварительно, во время ремонтных работ в клубе "Дежавю" взорвался кислородный баллон.

На улице Костава в центре столицы Грузии недалеко от Филармонии мобилизованы пожарно-спасательные группы и патрульная полиция. Территория оцеплена.

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