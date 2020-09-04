ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тбилиси прогремел взрыв у Филармонии. Один человек погиб

16:15
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Территория оцеплена

В центре Тбилиси произошел взрыв. По данным Минздрава страны, один человек погиб, двое пострадали. Один из тех, кто получил ранения, находится в тяжелом состоянии.

Причина взрыва пока не установлена, передает Первый канал Общественного телевидения Грузии. Предварительно, во время ремонтных работ в клубе "Дежавю" взорвался кислородный баллон.

На улице Костава в центре столицы Грузии недалеко от Филармонии мобилизованы пожарно-спасательные группы и патрульная полиция. Территория оцеплена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пожарные и полиция Грузии
Пожарные и полиция Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.