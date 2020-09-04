Собянин накануне Дня города осмотрел новые объекты на ВДНХ

Несмотря на пандемию, желающих посетить ВДНХ стало больше, заявил мэр Москвы

Несмотря на снижение турпотока, ВДНХ продолжает набирать популярность среди москвичей и гостей столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра новых объектов на выставке. По его словам, ландшафт ВДНХ полностью восстановлен.

"Это, пожалуй, самая сложная была работа - восстановление инженерных сетей, благоустройство, посадка деревьев, кустарников, цветов, восстановление ландшафтного парка. Это сложные работы. Они долгосрочные, большие, объемные. Они закончены, и теперь везде, во всех уголках ВДНХ, можно гулять и наслаждаться природой и красотами, которые здесь открылись", - сказал Собянин.

В пятницу мэр накануне празднования Дня города (пройдет 5 и 6 сентября) посетил ландшафтный парк, павильоны "Цветоводство и озеленение", "Коневодство", "Микробиологическая промышленность", а также будущий Музей Гаража особого назначения ФСО России.

Во время осмотра Собянин сообщил, что желающих посетить ВДНХ стало больше, даже несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса.

Мэр добавил, что на выставке продолжаются работы по восстановлению памятников архитектуры. В частности, в плановом порядке идет восстановление павильона "Узбекистан" и строительство нового павильона "Росатома". Кроме этого, специалисты заняты восстановлением павильонов коневодства, цветоводства и других объектов.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что в 2020 году на ВДНХ появится ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса" - непрерывный пешеходный маршрут, который протянут по несущей конструкции в виде знака бесконечности в зоне "Природа культивируемая".

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