"Люди, одумайтесь": митингующие в Минске потребовали вернуть им спокойствие

В столице Белоруссии поддержали президента

Внешние силы предприняли попытку сменить власть в Белоруссии. Об этом заявили в Минобороны республики. По мнению главы ведомства Виктора Хренина, сейчас против страны началась гибридная война. Но если Польша, Литва, Чехия и Украина заняли в отношении Минска агрессивную позицию, то крупные европейские государства на открытую конфронтацию с белорусскими властями идти не готовы.

Евросоюз не станет вводить персональные санкции против Александра Лукашенко, сообщение об этом появляется на страницах немецкой прессы. Именно Германия настаивает на том, что не следует полностью сжигать мосты. Позицию поддерживают в Италии и Франции. В кабмине ФРГ уточнили, что окончательное общее решение будет приниматься всеми странами ЕС. Но Берлин продолжает переговоры, позицию объясняет газета Die Welt.

"Несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми, поскольку включение его в "черный список" будет означать полное прекращение диалога с Минском", – пишет издание.

На вялость в процессе введения персональных ограничений против окружения Лукашенко уже пожаловался министр иностранных дел Литвы. Вильнюс, как и Варшава, напротив, требует максимального давления на Минск. Постпред США при ОБСЕ убеждает Лукашенко покинуть пост президента. По заявлению министра обороны Белоруссии, которое он сделал на встрече глав военных ведомств стран ШОС, ОДКБ и СНГ - против его страны началась гибридная война. Группировка НАТО на восточных границах альянса выросла в последние годы в 17 раз, до 10 тысяч военнослужащих. О новых проявлениях агрессивной внешней политики соседей рассказал и Александр Лукашенко.

"Уже в открытую заявляют, при распаде Белоруссии Гродненская область отойдёт конечно же Польше. Да никуда она не отойдёт, никто не позволит развалить Беларусь. И у нас для этого методов и мер предостаточно", - сказал президент Белоруссии.

Поддержка действующего президента заметна на улицах Белоруссии. Вот военные растягивают государственные флаги, а этот массовый митинг прошёл в Минске. Люди требуют отстоять страну и вернуть им спокойствие.

- Всегда нужно включать голову. У нас хорошая, спокойная, нормальная и размеренная жизнь была. И почему-то вдруг произошли все эти изменения, совсем необоснованные изменения. Хотелось бы обратиться ко всем людям, одумайтесь, подумайте о будущем нашей страны. - Я видел, смотрите: Ливия, Ирак, Сербия, всё кончилось очень плохо. Украина - три раза, и каждый раз всё хуже и хуже. Я не хочу, чтоб так было у нас.

Однако в украинском парламенте думают иначе - депутаты там подняли флаги белорусской оппозиции. Традиционно звучали антироссийские лозунги, а чуть позже появились сообщения, что Александра Лукашенко на Украине включили в базу сайта "Миротворец". Того самого экстремистского портала, где националисты публикуют личные данные своих врагов.

Пётр Вершинин. Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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