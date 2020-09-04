Депутат Мосгордумы Евгений Грасимов отметил популярность электронных медкарт среди москвичей

Уже более 750 тысяч москвичей внесли данные о своем здоровье

За пять месяцев работы электронной медицинской карты на портале mos.ru москвичи внесли более 750 тысяч записей о своем здоровье.

Об этом изданию "Аргументы и Факты" рассказал депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

В приложении стала стала доступна для всех функция "Дневник здоровья" ЭМК, дающая возможность врачу во время приема составить более полную картину о здоровье пациента и оперативно отслеживать изменения в организме.

"Особенно удобно, что пользователи могут синхронизировать современные мобильные фитнес-приложения с "Дневником здоровья" в электронной медкарте на mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Для этого достаточно установить приложение "ЕМИАС Коннект" и дать согласие на отправку желаемых сведений в электронную карту", - объяснил Герасимов.

Депутат особо отметил внимание мэра Москвы Сергея Собянина к мерам, принимаемым сегодня для реализации проекта электронной медкарты.

Герасимов напомнил, что ЭМК могут оформить лица старше 15 лет при наличии московского полиса ОМС в личном кабинете на mos.ru. Родителям для получения доступа к картам детей необходимо подать отдельную заявку на сайте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"