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Захватчик Альфа-банка в Москве может избежать наказания

17:36
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Его направят на лечение

Алексея Барышникова, который в мае 2020 года захватил отделение Альфа-банка в Москве, признали невменяемым.
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Такой вердикт вынесли специалисты из института имени Сербского. В ближайшее время материалы дела в отношении Барышникова будут направлены в прокуратуру для утверждения постановления о принудительных мерах медицинского характера.

"Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение", - сообщил ТАСС адвокат Максим Кичигин.

23 мая Барышников ворвался в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал и объявил, что у него бомба. Сотрудники организации успели покинуть помещение, а единственный заложник тайком запустил трансляцию происходящего на своей странице в соцсети. Правоохранители взяли отделение банка штурмом и задержали злоумышленника.

Арестованный был дважды судим - за угон автомобиля и грабеж, а общая сумма его долгов составила почти 2 миллиона рублей.

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Сотрудники оперативных служб около отделения "Альфа-банка" на Земляном валу, где мужчина захватил заложников
Алексей Барышников, обвиняемый в захвате заложников в отделении банка
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