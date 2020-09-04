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Умер авиаконструктор Александр Шенгардт

18:50
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Ключевой конструктор самолётов марки "Ту" умер в возрасте 95 лет

Авиаконструктор Александр Шенгардт скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает ПАО "Туполев". Руководство и коллектив организации выразили глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Шенгардта.

Шенгардт – заслуженный конструктор России и ключевой конструктор самолётов марки "Ту". Он проработал в конструкторском бюро более 70 лет и участвовал в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-154 и боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95 и Ту-22.

С января 2012 года по 2020 года он занимал пост советника генерального директора ПАО "Туполев".

Прощание с Шенгардтом состоится во вторник, 8 сентября. Место и время прощания пообещали сообщить позднее.

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Александр Шенгардт
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