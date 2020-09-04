Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам

За свою работу отмечены врачи, учителя, работники сельского хозяйства и культуры

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды России и награды столицы выдающимся жителям города.

В частности, за заслуги отмечены врачи Алексей Мартов, Валерий Карташов, Ирина Коржева, Елена Петряйкина, Георгий Введенский, Вадим Скобелев. Медаль ордена "Родительская слава" получили Ирина и Алексей Багаряковы, а также Юлия и Илья Будаковы.

Ряд москвичей удостоены высоких званий: заслуженный врач, заслуженный работник здравоохранения, заслуженный землеустроитель, заслуженный работник сельского хозяйства, заслуженный учитель.

Собянин поблагодарил москвичей за работу и поздравил всех с наступающим Днем города. По его словам, в ходе пандемии москвичи выдержали все испытания и проявляли солидарность друг к другу.

"Несмотря на сложности, мы все их преодолеем. Преодолеем вместе, победим и продолжим двигаться дальше. Я поздравляю вас лично, те награды, которые вы заслужили сегодня, будут вам вручены. Это благодаря именно вашему труду, ваша личная заслуга", - сказал Собянин.

Среди наград, врученных мэром: орден Почета, орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден Дружбы, медаль Ордена "Родительская слава", медаль "За отвагу на пожаре".

Мэр в своей речи в пятницу также добавил, что сегодня в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным высоко оценил развитие города.

"Я сегодня разговаривал с президентом, он дал высокую оценку развитию Москвы, потенциалу, будущему. Это, конечно, приятно и нас ко многому обязывает. Конечно, у Москвы огромные экономические, финансовые, организационные, технические потенциалы, но чем Москва сильна и в прошлые века, и в настоящие, и в будущие - это москвичи, их таланты, их трудолюбие, сострадание, доброта из соучастий во всех городских делах и помощи друг другу. Это врачи, педагоги, строители, работники торговли, транспорта, коммунального хозяйства, общественные деятели", - сказал Собянин.

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