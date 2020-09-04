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В Татарстане мужчина в магазине напал с ножом на бывшую жену

19:02
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Преступник отомстил за заявление об изнасиловании

Житель Татарстана Сулаймон Киргизов набросился с ножом на экс-супругу Людмилу Забоеву в магазине и нанес ей как минимум 10 ударов.

Инцидент произошел в городе Заинск днем 4 сентября. На видео с камеры наблюдения можно заметить, как у кассы магазина "Бристоль" стоит женщина и в какой-то момент к ней сзади подходит мужчина, достает нож и начинает бить.

После содеянного преступник выбежал из магазина, а пострадавшей вызвали скорую помощь. Женщина осталась жива. По информации telegram-канала Hue, сейчас она в реанимации. У Забоевой множественные колотые раны головы, задней поверхности шеи и спины, но внутренние органы не задеты.

Возбуждено дело о покушении на убийство. Мужчина объявлен в розыск. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.  

Как пишет telegram-канал Mash, недавно Киргизов изнасиловал Забоеву, она пошла писать заявление. 4 сентября мужчина должен был идти на допрос, но вместо этого решил убить жену.  

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