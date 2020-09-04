Что говорят врачи и эксперты об "отравлении" Навального

В России отреагировали на версию Германии о болезни блогера

Одна из самых больших загадок недели - где сейчас находится Алексей Навальный и что с ним. Последнее место, где было зафиксировано пребывание российского блогера - берлинская клиника "Шарите". Но является ли сейчас её пациентом Навальный, немецкие врачи не сообщают. Они вообще больше ничего не сообщают - разительный контраст с тем массивом информации, что выдавали чуть ли не каждый час врачи омской клиники, куда с борта самолета привезли блогера. Зато много говорят немецкие и - шире - западные политики и чиновники. Плюс ощутимо присутствует Бундесвер. Согласно данным из источников, Навального перевезли как раз в военный госпиталь, что рядом с печально известной "Шарите". И в этом разрезе уже совсем иначе смотришь на слова главы нашей Службы внешней разведки. Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с якобы "отравлением" российского блогера могла быть подстроена западными спецслужбами. И в целом, всё больше свидетельств того, что вся ситуация вокруг Навального носит политический характер, да и выглядит спланированной.

То, что в деле с отравлением Алексея Навального непременно должен был появиться "Новичок", можно было предположить, как только немецкие медики объявили свой диагноз и привлекли к исследованию британскую лабораторию, ранее занимавшуюся Скрипалями. После той истории этот, так сказать, бренд в представлении уже не нуждается. К тому же теперь он чётко ассоциируется с российскими властями благодаря западной прессе. Так что лучшего варианта, чтобы развязать очередной виток антироссийской кампании, придумать было сложно.

"Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок". Присутствие этого яда удалось вне всяких сомнений подтвердить в анализах. Таким образом установлено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Кто хотел? Зачем? Где результаты анализов, на которых основываются выводы, о том, что Навальный был отравлен именно "Новичком"? И наконец, почему пострадал только он? Это ведь не просто яд, а боевое отравляющее вещество. Колоссально токсичное и опасное, после применения которого обычно не выживают. Это подтверждает и один из разработчиков "Новичка", химик-технолог, Владимир Углёв.

"На моей практике люди, которые получали поражение этим веществом, не выживали. Это были в основном офицеры, которые нарушали правила техники безопасности. Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: "Зарин", "Зоман" и "Новичок" - можно исключить из списка веществ, так как кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди", - сообщил Углев.

Никто из тех, кто контактировал с Навальным, даже не почувствовал легкого недомогания. История со Скрипалями, к которой были те же вопросы, для правдоподобности хотя бы сопровождалась якобы сопутствующими жертвами, следователями в костюмах химзащиты и невинно убиенным котом. Здесь же ни красивой картинки, ни других пострадавших. Только Навальный, в анализах которого российские врачи, в отличие от немецких, не нашли никаких веществ, указывающих на то, что это вообще было отравление.

"Клиники не было. И вчера вот в интервью, кстати, и автор "Новичка" тоже говорил о том, что не было миоза. Это отмечали все доктора. То есть сужения зрачков. Не было и бронхоспазма, не было гиперсаливации. И не было такой бронхореи, которая должна быть при отравлении фосфорорганическими отравляющими веществами", - сказал академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Багненко.

"Исследование проводилось на масспектрометре фирмы "Аджилент технолоджиз" - США, который содержит в себе 240 тысяч наборов веществ, соответствующих электронной базе Национального института стандартизации США. В исследуемых жидкостях, фосфорорганических соединения и препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены. Также не были обнаружены посторонние вещества, которые не входят в библиотеку данного оборудования", - сообщил Михаил Поцхверия, заведующий Отделением лечения острых отравлений и саматопсихиатрических расстройств НИИ "Скорой помощи" им. Склифосовского.

То есть анализы проводились на современном, иностранном оборудовании, согласно международным стандартам, говорят российские врачи. А пробы были взяты сразу после госпитализации Алексея Навального. То есть 20 августа. Именно в этот день он, находясь в самолете, следующем из Томска в Москву, почувствовал себя плохо.

Пилоты экстренно посадили борт в Омске. Блогера отправили в одну из больниц города, где ему была оказана необходимая помощь. Затем по просьбе жены Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Причем российские власти этому не препятствовали, а, наоборот, всячески способствовали, помогая организовать переправку больного в кратчайшие сроки.

"До отправки пациента в Берлин взятые многочисленные анализы не выявили отравляющих веществ. Мы заинтересованы в установлении причин произошедшего. Наши следственные органы проводят проверочные действия. До сих пор какой-либо информации мы не получили", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Этот сценарий мы уже проходили. Тогда так и надо сказать, что это не имеет ничего общего с медицинскими, научными исследованиями. Ни к правовой стороне дела. Ни к расследованию. Это просто политическая история, в центре которой обоснование уже заранее выработанных мер", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Что это за меры уже понятно по первым заявлениям, которые звучат из уст некоторых западных политиков. Они в свойственной манере, не разбираясь, уже призывают Россию к ответу. Грозят экономическими карами, используя подвернувшийся повод. Причем так удачно, что версию с простым совпадением стоит сразу отмести.

"Сейчас, когда решается судьба "Северного потока - 2". Когда Германия твердо стоит на таких общих российско-немецких позициях. Когда Германия пытается эмансипировать себя от США. И шла нормализация отношений между Германией и Россией, Европой и Россией вот появляется, ну я бы сказал, бомба, которая все это взрывает. И все надежды на улучшение уничтожает. Поэтому зачем это было сделано? Кому это нужно и кто главный бенефициар от всего этого скандала?" – прокомментировал Александр Рар, научный директор Германо-Российского Форума.

Учитывая вышесказанное, Москва на эту роль не подходит. Отравление Навального во всех смыслах для неё не выгодно, учитывая возможные последствия, к которым всё идёт. И помешать этому может только конструктивный диалог. Причем не на политическом уровне, а на уровне специалистов.

"Мне кажется, самое главное сейчас свести специалистов. Чтобы врачи из Омска получили возможность приехать к своим коллегам в Берлин и проверить их анализы. У них же свои анализы есть. Они же могут проверить, были сфальсифицированы может быть в самом Берлине. Или была какая-то недоделка в Омске. Немецких профессоров, которые туда приехали, тоже подпустили к общему лечению Навального. А теперь немцы должны ответить тем же", - уверен Рар.

Но судя по тому, как развивается эта история, шансов на такой подход мало. И миру вряд ли покажут хоть какие-нибудь доказательства того, что Навального действительно отравили "Новичком". Как это было и в случае с теми же Скрипалями. Тоже выжившими после якобы отравления боевым ядом, а затем надежно спрятанными британскими спецслужбами. Очевидно, чтобы не сболтнули лишнего.

Александр Панюшкин, Дмитрий Андрианов, "В Центре Событий".

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