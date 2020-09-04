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Тихановская попросила ООН направить в Белоруссию мониторинговую миссию

19:27
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Ситуацию в республике необходимо зафиксировать "на земле", убеждена лидер оппозиции

В Белоруссию необходимо отправить мониторинговую миссию ООН, чтобы зафиксировать ситуацию в республике "на земле". Об этом заявила Светлана Тихановская – бывший кандидат в президенты страны и лидер оппозиции – в ходе своего выступления на неформальной встрече Совбеза всемирной организации.

С членами ООН Тихановская связалась по видеосвязи. В настоящий момент она находится в Литве, куда приехала после поражения на выборах президента Белоруссии.

Кроме ввода мониторинговой миссии, Тихановская призвала международное сообщество ввести санкции против белорусских властей, передает ТАСС. По ее мнению, действующий президент Александр Лукашенко якобы уже не может представлять республику.

Тихановская и ее сторонники, которые входят в Координационный совет белорусской оппозиции, не признают итогов президентских выборов в Белоруссии. Они требуют "мирного трансфера власти". Лукашенко при этом обвиняет оппозицию и страны Запада в попытке захвата власти в стране.

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