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Украинские националисты оказались причастны к беспорядкам в Белоруссии

19:40
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Запад хочет сменить власть в Минске

Агрессивная протестная активность в Белоруссии координируется из Украины.
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Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Националистические группировки соседнего государства дестабилизирует обстановку, а страны Запада действуют только с одной целью – сменить режим в Белоруссии.

"Агрессивная протестная активность в Белоруссии во многом координируется из соседней Украины, и в это вовлечен ряд местных националистических и неонацистских группировок", - передает его слова ТАСС.

Полянский подчеркнул, что только белорусы могут решить своим внутренние проблемы через мирный и конструктивный диалог.

Политика удивило, что из-за протестов в Белоруссии решили созвать Совет Безопасности ООН, ведь ситуация в Минске ничем не отличается от беспорядков в США и акций "желтых жилетов" во Франции.

"Ситуация в Белоруссии ничем не отличается от того, что мы видим во многих других частях света - во Франции, в Берлине, США. Зачем тогда мы делаем это сейчас? Какая логика у организаторов встречи?", - задался вопросом Полянский.

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