Путин отметил вклад команды Собянина в улучшение жизни Москвы

Противодействие пандемии в столице президент оценил как очень энергичное

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса. Чувствует себя нормально. Об этом мэр сообщил президенту России Владимиру Путину на сегодняшней рабочей встрече, которая прошла в режиме видеоконференции. Накануне Дня города речь шла не только о борьбе с коронавирусом, но и вообще о социально-экономической ситуации в столице. Противодействие пандемии президент оценил как очень энергичное, а ситуацию как весьма благоприятную.

Формат этой рабочей встречи - традиционно по видеосвязи - сам по себе определил повестку: первый вопрос президента о том, как Москва преодолела пик пандемии. Огромный мегаполис с постоянным населением более 10 миллионов человек, одним из первых столкнулся с COVID-19. Реагировать нужно было без промедлений, иногда даже жестко. В то же время ограничения не должны были парализовать жизнь города. С этой задачей Москва успешно справилась. Что же теперь?

"Городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, все-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество зараженных. Вы первые ввели ограничения, но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам Российской Федерации. Как складывается, Сергей Семенович, ситуация на данный момент времени, каковы Ваши планы?" – поинтересовался Путин.

"Все последние месяцы ситуация стабильная, и это дает нам возможность предпринимать следующие шаги. По вашему поручению вся страна и Москва приступили к нормальному функционированию системы образования. Но, Владимир Владимирович, должен сказать, Вы абсолютно правы, когда настраиваете нас на достаточно серьезную работу по контролю за ситуацией. Действительно, расслабляться не нужно, поэтому у нас количество тестов, которые мы проводим, не уменьшается, а увеличивается", - ответил Собянин.

Количество тяжелобольных - тех, кто находится на ИВЛ - каждый день снижается. Больничный коечный фонд сегодня заполнен всего на две трети, а значит есть запас прочности. В конце концов, впереди опасный осенний период. В этой связи президент вспомнил про вакцинацию. После регистрации первой в мире российской вакцины от коронавируса стартует третий этап работы над препаратом. Испытания, в которых примут участие около 40 тысяч человек, станут одними из крупнейших в истории. Запись в добровольцы открыта. Безопасность вакцины мэр Москвы доказал на собственном примере.

"Вы сами прививку сделали?" – спросил президент.

"Два месяца тому назад, когда мы активно продвигали эту вакцину, вообще скептиков было чуть ли не 90 процентов. Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии", - рассказал мэр Москвы.

"Температура поднималась у Вас?" – уточнил Путин.

"Нет, Владимир Владимирович, можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий", – сообщил Собянин.

Зато экономика города последствия ощутила, хотя и не такие серьезные, как предполагали сначала. За считанные месяцы обороты среднего и малого бизнеса упали вдвое! Чтобы прийти в себя, пугали эксперты, потребуется не меньше года, двух. Однако благодаря федеральным и региональным мерам поддержки предпринимательство вышло из крутого пике. Ожила даже строительная индустрия, которой в период пандемии пришлось особенно тяжело.

"В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень. Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным. Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы. Плюс помогло, конечно, ваше решение по льготным ипотечным кредитам, просто взрывной рост привлечения инвестиций в эту отрасль. Поэтому в целом должен сказать, что восстановление идет быстрее, чем мы ожидали", - доложил мэр.

Несмотря на непростую для всех ситуацию, напоминает мэр, Москва ни на шаг не отступила от намеченного курса. Вместо полутора сотен старых пятиэтажек - 57 современных высоток. Так программа реновации выглядит прямо сейчас. Всего же новое жилье получит почти миллион горожан. А чтобы добираться до дома или работы было удобней, столица продолжит наращивать дорожно-транспортную сеть. Только в этом году жители сразу шести районов Москвы получили свои новые станции метро, ещё 3 откроются до конца 2020 года.

"Сергей Семенович, мы все радуемся, когда смотрим на ввод новых объектов в столице, транспортных объектов, развязок, новых станций метро, и мы гордимся нашей столицей. Она действительно, надо это просто сказать без всяких стеснений, выгодно отличается от многих других мегаполисов мира. Какие, Вы считаете, наиболее перспективные и наиболее значимые шаги должны быть предприняты для развития Москвы?" – спросил Путин.

"Первое направление – это создание города, комфортного для людей, для 12,5 миллиона москвичей, которые здесь постоянно живут и работают. Это обеспечение достойного уровня столичных функций Москвы. И третье – Москва является одной из крупнейших мировых экономических агломераций", - ответил Собянин.

Чтобы сделать эту агломерацию привлекательней, важно обеспечить людей доступной медициной и образованием. Переход на дистанционное обучение стало ещё одним экзаменом не только для учеников, но и для самих учреждений. На помощь пришла так называемая "Московская электронная школа", которой в период пандемии воспользовались более двух с половиной миллионов человек. И судя по результатам ЕГЭ, удалённое обучение - как опасались скептики - ничуть не повлияло на уровень знаний выпускников. Сегодня учащиеся вновь в своих классах, но ряд ограничений сохранится.

"Я знаю, как много Ваша команда делает для того, чтобы отразить пожелания и отвечать настроениям москвичей для того, чтобы улучшался их уровень жизни, чтобы жизнь в нашей столице была все лучше и лучше. Искренне желаю Вам успехов и надеюсь, что ваши результаты в своей практической ежедневной жизни будут чувствовать миллионы москвичей", - заявил президент России.

Это пожелание в канун Дня города - завтра Москве исполняется 873 - прозвучало как дорожная карта на ближайший год. Ведь от самочувствия столицы, отметил президент, зависит и то, как себя чувствует вся страна.

Анна Пешехонова, Артём Донцевич. "В центре событий".

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