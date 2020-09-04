"Это невозможно": Месси решил остаться в "Барселоне"

Правда на один сезон

33-летний аргентинский футболист Лионель Месси остается в "Барселоне".

Он будет играть в каталонском клубе еще один сезон. На такой шаг спортсмен пошел, чтобы не платить отступные в размере 700 миллионов евро из-за того, что хочет покинуть клуб раньше конца сезона, передает ТАСС.

Президент ["Барселоны" Хосеп Бортомеу] сказал мне, что единственный способ уйти - это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно", - объяснил футболист.

После истечения сезона Месси намерен перейти в клуб, который будет конкурентоспособен на самом высшем уровне.

Ранее Мессии объявил, что уходит из "Барселоны". К таким мыслям его подтолкнули поражения в Лиге чемпионов за последние три года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"