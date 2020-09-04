22-летний велогонщик умер на Гран-при Москвы

Он потерял сознание на вираже

Скончался российский велогонщик Павел Свешников. Ему было 22 года.

Трагедия произошла на Гран-при Москвы по велотреку, передает ТАСС. Свешников на вираже потерял сознание и упал. Врачи попытались его реанимировать, но их действия не увенчались успехом.

По словам тренера сборной России Владимира Кирильцева, у Свешникова не было проблем со здоровьем.

Свешников к своим годам построил успешную спортивную карьеру. На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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