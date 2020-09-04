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Алексей Чумаков пожаловался на кризис среднего возраста

20:50
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Певец также признался в интервью, что не против стать отцом во второй раз

Певец Алексей Чумаков в интервью рассказал о жизни на самоизоляции и своем браке с Юлией Ковальчук.

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Большую часть времени во время пандемии артист провел в Москве в кругу семьи, но иногда все же выезжал за пределы дома. Например, на рыбалку.

"Юля любит рыбачить. А я нет. Пока Юля рыбачила, я обычно книжку читал. Улов у нее неплохой. Однажды поймала большого осетра", - поделился необычным увлечением жены Чумаков.

В интервью "Собеседнику", певец также признался, что в его жизни наступил кризис среднего возраста. Ответил он и на вопрос о втором ребенке.

"Это от Бога зависит. Жизнь рождается на небесах. Я могу только действовать. И действую!" – сказал Чумаков.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поженились в 2013 году. Пара воспитывает дочь Амелию. Девочке три года.

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