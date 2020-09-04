Рассекречен разговор Берлина и Варшавы по Навальному

Его перехватила белорусская разведка

В Белоруссии опубликовали записи разговора Польши и ФРГ по поводу "отравления" российского оппозиционера Алексея Навального, которые были перехвачены разведкой.

В беседе представитель ФРГ сообщил, что предоставлять подтверждение "отравления" не надо, поскольку "на войне все средства хороши".

Варшава в ответ призвала "утопить" президента России Владимира Путина в проблемах и "отбить у него охоту совать нос в белорусские дела", передает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину о перехвате разведкой республики разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про "отравление" Навального являются фальсификацией. Белорусский лидер пообещал передать запись российским спецслужбам.

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