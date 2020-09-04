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Минздрав: в России нет достоверных случаев повторного заражения COVID-19

21:37
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Ситуация с коронавирусом в стране улучшается

В России число пациентов с коронавирусом, находящихся в больницах, за три месяца сократилось в три раза.

На данный момент в стационарах находятся 90 тысяч человек, из них 2,5 тысячи подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Возобновление авиасообщение не ухудшило ситуацию с коронавирусом в стране.

Повторных случаев заболевания коронавирусом в стране нет. Во всем мире – подтвержден только один.

"Достоверно подтвержденный случай за рубежом один, рассматривается еще несколько случаев. В России пока достоверно подтвержденных случаев повторного заражения мы не фиксируем", - Мурашко в интервью программе "Вести".

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