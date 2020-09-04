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Александра Бортич выложила нежное селфи с новорожденным сыном

22:19
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Малыш постоянно хочет есть

Российская актриса Александра Бортич выложила милое селфи с новорожденным сыном.

"Хотим сказать большое спасибо всем за добрые слова! Все прочитали - нам очень приятно. Ну, как нам, мне. Санек пока ещё ничего не понимает и только ждёт, когда уже можно будет снова покушоц", - подписала фотографию актриса, принимая поздравления с пополнением семьи (орфография автора сохранена – прим. ред.).

Два дня назад 25-летняя Бортич призналась, что родила сына от своего возлюбленного Евгения Савельева. Пара держала беременность в строгом секрете, никто из поклонников даже не догадывался об интересном положении актрисы.

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