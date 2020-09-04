Россия ввела санкции против Порошенко

Правительство Росии расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры

Правительство Росии расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

В список иностранных граждан, в отношении которых введены экономические меры, вошел в том числе бывший президент Украины Петр Порошенко.

"Внести в приложение № 1 к постановлению правительства от 1 ноября 2018 года <...> Порошенко Петр Алексеевич", — говорится в публикации.

Также в список попали солист рок-группы "Океан Эльзы", бывший лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив и депутат Верховной рады Кира Рудик. Согласно документу, всего в список был внесен 41 человек.

В ноябре 2018 года Москва в ответ на аналогичные действия Киева ввела специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц из Украины.

В список, в частности, вошли глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак. Ограничительные меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.

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