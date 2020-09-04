На перехват бомбардировщиков США поднялись 8 российских истребителей

Граница не нарушена

Восемь российских истребителей поднимались на перехват трех американских стратегических бомбардировщиков B-52H

Инцидент произошел 4 сентября над акваториями Черного и Азовского морей, передает "Интерфакс".

Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа были подняты 4 истребителя Су-27 и 4 истребителя Су-30, чтобы не допустить нарушения границ самолетами США.

После разворота всех трех B-52H российские самолеты вернулись на аэродром базирования.

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