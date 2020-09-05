Площадь лесных пожаров в Ростовской области продолжает расти

Она достигла 1300 гектаров

Площадь природного пожара в Ростовской области снова увеличилась - до 1 тысячи 300 гектаров. В Тарасовском районе, где находится очаг возгорания, действует режим ЧС, передает "ТВ Центр".

В регионе усилена группировка спасателей. В тушении на земле задействованы до 500 человек. С воздуха на горящий лес воду сбрасывают пять вертолетов Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. В субботу авиационный парк планируют увеличить. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания ЛЭП в районе хутора Садки. Ранее были ликвидированы возгорания в трех районах. Там огнем повреждены 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Один человек погиб, около 50 пострадали. Сейчас угрозы населенным пунктам нет.

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