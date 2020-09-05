ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Площадь лесных пожаров в Ростовской области продолжает расти

10:11
  • суббота
  • 05 сентября 2020

Она достигла 1300 гектаров

Площадь природного пожара в Ростовской области снова увеличилась - до 1 тысячи 300 гектаров. В Тарасовском районе, где находится очаг возгорания, действует режим ЧС, передает "ТВ Центр".

В регионе усилена группировка спасателей. В тушении на земле задействованы до 500 человек. С воздуха на горящий лес воду сбрасывают пять вертолетов Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. В субботу авиационный парк планируют увеличить. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания ЛЭП в районе хутора Садки. Ранее были ликвидированы возгорания в трех районах. Там огнем повреждены 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Один человек погиб, около 50 пострадали. Сейчас угрозы населенным пунктам нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Лесные пожары
Лесные пожары
Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
Лесные пожары
Лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.