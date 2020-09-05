В США в ходе протестов пострадали двое полицейских

Митингующие забросали стражей порядка камнями

Очередные расовые протесты разгорелись в США. На улицы города Рочестер в штате Нью-Йорк вышли сотни человек после того, как стало известно о гибели афроамериканца Дэниела Пруда во время задержания полицейскими.

Демонстранты забрасывали правоохранителей камнями и бутылками. А также попытались штурмом взять полицейский участок. Двое стражей порядка госпитализированы. Восемь митингующих задержаны, передает "ТВ Центр".

Инцидент в Рочестере произошёл ещё в конце марта. Но видео опубликовали только сейчас. На кадрах правоохранители на улице задерживают голого темнокожего мужчину, надевают ему на голову мешок и прижимают к земле. После этого задержанный потерял сознание и через несколько дней скончался в больнице. Известно, что в его крови обнаружены наркотики.

Накануне власти Рочестера отстранили от работы семерых полицейских, причастных к гибели афроамериканца, и потребовали провести тщательное расследование.

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