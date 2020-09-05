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Москва отмечает День города

10:03
  • суббота
  • 05 сентября 2020

Столице исполнилось 873 года

День, важный для каждого жителя столицы и всех, кто хранит теплые воспоминания о Москве в своем сердце. 5 сентября город отмечает 873-й день рождения.
День города в Москве: как провести праздничные выходные

В честь праздника скверы и площади облачились в торжественный наряд - повсюду цветы, флаги, световые инсталляции. Центр города превратился в настоящий арт-объект. Главная музыкальная тема сегодня - гимн Москвы, он будет звучать даже на свадебных церемониях в ЗАГСах - двойной праздник решили себе устроить более 900 пар.

Творческая атмосфера царит в парках - там в субботу живая музыка, проходят мастер-классы и интеллектуальные битвы, сообщает "ТВ Центр".

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