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Военные России и Турции провели совместные учения в Сирии

10:48
  • суббота
  • 05 сентября 2020

Как проходили маневры?

В Сирии российские и турецкие военные провели уже вторую за эту неделю совместную тренировку по отражению атаки условного противника на механизированную колонну, сообщает "ТВ Центр".
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Учения проходили во время патрулирования провинции Идлиб в условиях, максимально приближенных к боевым. По легенде, террористы привели в действие взрывное устройство и повредили одну из машин. Бойцы заняли круговую оборону, отбили атаку противника. А медики оказали помощь раненому.

Сейчас в зоне деэскалации Идлиб активизировались террористы. Полученные во время совместных тренировок навыки помогут военным двух стран быстро и слаженно действовать в случае провокаций со стороны боевиков.

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