В Москве ко Дню города подготовлена большая культурная программа

Куда сходить?

Москва - крупнейший центр искусства и творчества. И в столичных парках и скверах ко Дню города подготовлена большая культурная программа.

Сегодня Москве признаются в любви в стихах, песнях, а в Парке Горького выражают свои чувства в красках. Столица – вдохновляет, и не только живописью. Все выходные в Парке Горького проходят уроки по созданию посуды на гончарном круге, скульптурной лепке, а еще – занятия в столярной мастерской. Развитие общественных пространств, запросы горожан и культуру отдыха в 21 веке обсудят в медиарубке буквально через несколько минут – прямую трансляцию можно прослушать в социальных сетях Парка Горького.

А в "Музеоне" - увидеть выставку с фотографиями и интересными фактами о музеях Москвы. Интересные факты о ней самой, конечно, можно узнавать всю жизнь. И, пожалуй, у каждого найдется своя, личная история о Москве.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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