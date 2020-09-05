Собянин открыл парк Северного речного вокзала

Там завершено благоустройство

Показательным этапом в жизни столицы стало завершение масштабной реконструкции Северного речного вокзала. Итоги работ в субботу осмотрел Сергей Собянин.

Ремонт провели в главном вестибюле и зале ожидания. Башенным часам вернули их исторический облик. А по архивным фотографиям и чертежам впервые за 80 лет отреставрировали звезду, которая венчает шпиль здания, передает "ТВ Центр".

Отдельным проектом стало комплексное благоустройство набережной - там отремонтированы все 17 причалов. В южной части обустроена зона отдыха с тремя бассейнами и кафе. А напротив здания вокзала разместили уменьшенную копию Канала имени Москвы - ручей со шлюзами и подсветкой.

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