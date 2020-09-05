Совбез ООН обсудил ситуацию в Белоруссии

Заседание было неформальным

Ситуацию в Белоруссии обсудили на неофициальном заседании Совета безопасности ООН. Оно прошло в дистанционном формате. Официальный Минск призвал международное сообщество воздержаться от внешнего вмешательства. А вот представитель белорусской оппозиции, напротив, попросила ввести санкции против режима. Свою оценку происходящему дали постпреды России, Китая и западных стран.

Заседание Совбеза ООН, на котором главной темой повестки дня стала ситуация в Белоруссии, было неформальным. То есть все его решения, могут носить исключительно рекомендательный характер. Представители стран-участниц общались дистанционно и каждый просто высказывал свое мнение. Но для Тихановской политический дебют на международной площадке хотя бы в таком формате - тоже шанс заявить о себе.

"Я прошу международное сообщество использовать все механизмы, чтобы остановить насилие, включая санкции против тех, кто нарушил выборное законодательство и совершил преступления против человечности", - заявила она.

Тихановская потребовала направить в Белоруссию миссию ООН по правам человека. Ее поддержали представители европейских стран. Против - Россия и Китай. Представитель Белоруссии назвал этот шаг противоречащим уставу ООН.

Ввести санкции против белорусских чиновников, и как можно скорее, предложила Франция. Но большинство представителей европейских стран предпочли не торопиться. Российские дипломаты говорят - обсуждать надо не санкции, а совсем другой вопрос.

"Есть только одна тема, которую мы действительно можем обсудить сегодня, раз уж мы собрались здесь, и это откровенное вмешательство иностранных государств во внутренние дела Белоруссии, в первую очередь ее западных и южных соседей, с четкой целью смены режима", - отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

В самой Белоруссии единственным очагом, где еще продолжаются митинги, остается Минск. Оппозиционные блогеры едут в глубинку. Пытаются раскачать народ. Но люди, привыкшие к труду и стабильности, понимают, к чему может привести смена власти и гостям не рады.

Разговор не клеится. Белорусские крестьяне только убрали пшеницу. На очереди заготовка кормов. На пустые разговоры, а тем более митинги, времени нет. Вот и журналисту посоветовали вернуться домой и заняться чем-то действительно полезным.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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