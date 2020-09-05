Финал молодёжной Спартакиады проходит в "Лужниках"

Представлены все административные округа Москвы

В Москве стартовал финал молодёжной Спартакиады, посвящённой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования пройдут на территории спорткомплекса "Лужники", передает "ТВ Центр".

В мероприятии участвуют команды из всех административных округов столицы. В программе - 13 дисциплин, в том числе и военных. Среди них - умение управлять автомобилем и собирать автомат, бег, пулевая стрельба. Спартакиада проводится уже более 20 лет. Главная цель - подготовить молодых людей к службе в армии.

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