Самые яркие моменты "Танкового биатлона" (видео)

Шестые Армейские международные игры подходят к концу

Финальным заездом танкового биатлона на подмосковном полигоне Алабино завершаются в субботу шестые Армейские международные игры. В этом году соревнования прошли на территории сразу пяти государств - в России, Белоруссии, Армении, Азербайджане и Узбекистане, передает "ТВ Центр".

В 30 конкурсах принимают участие команды из 32-х стран. Причём, для девяти из них - это дебют. В общем зачёте уверенно лидируют российские военные. В финале танкового биатлона они поборются за победу с коллегами из Белоруссии, Азербайджана и Китая.

Оставили позади своих соперников и российские экипажи боевых машин пехоты. Соревнования "Суворовский натиск" прошли в Благовещенске. Лучшие результаты показали наши военные водолазы в Севастополе. И военные разведчики - в Новосибирской области, установившие на двух этапах состязаний новые мировые рекорды.

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