В России за сутки вылечились 5379 заболевших COVID-19

Зарегистрировано 5205 случаев заражения

В России за прошедшие сутки выявили 5205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщили в оперштабе.

"В том числе выявлено активно 1249 (24%) без клинических проявлений. В Москве - 671, в Московской области - 168", - говорится в сообщении оперштаба, которое приводит АГН "Москва". За последние сутки выписаны после выздоровления 5379 человек.

Накануне стало известно, что большинство россиян получат прививку от коронавируса в течение 7-12 месяцев. Вакцина крайне эффективна и будет защищать организм на протяжении двух лет и более.

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