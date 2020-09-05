Путин поздравил москвичей с Днем города

Вынужденные ограничения не умаляют огромного значения этого праздника, отметил президент

С Днем города жителей Москвы в субботу поздравил Владимир Путин. Президент России выразил сожаление, что в этом году праздник проходит без традиционных массовых мероприятий. Глава государства надеется, что это найдет понимание у москвичей и гостей столицы.

"Вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны", - приводит ТАСС слова Путина.

Ранее с Днем города жителей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пожелал москвичам крепкого здоровья, радости и счастья. В своем блоге мэр отметил, что 2020 год запомнится надолго.

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